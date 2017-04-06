Пандочка Чулина вышла на первую прогулку в мадридском зоопарке (фотогалерея)

Чулина, первый детеныш панды женского пола, который родился в зоопарке в Мадриде, вышла на свою первую прогулку за пределами пагоды, где она до этого провела всю свою жизнь.

Посмотреть на первую прогулку панды пришли королева Испании София и посол Китая в этой стране Лью Фан, передает ТСН со ссылкой на Xinhua.

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Чулина родилась 30 августа 2016 года и впервые она вышла на публику в январе этого года. Она является пятым детенышем панды, родившемся в Мадридском зоопарке.

Зверушка получила свое имя в честь панды-самца Чулина, который в 1982 году стал первой пандой, родившейся в Мадриде после того, как его родителей, Шао-Шао и Чан-Чан, подарили королеве Софии и ее мужу, королю Хуан Карлосу I, во время их визита в Китай в 1978 году.

Королева София была очарована гигантскими пандами и стала одним из ключевых фигур в развитии программы разведения гигантской панды в Мадриде.