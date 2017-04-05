Активисты PETA обвинили смотрителей зоопарка Ганновера в издевательствах над слонами (видео)

Активисты организации по защите прав животных (PETA) обвинили смотрителей зоопарка в Ганновере в жестоком обращении со слонами, что ранее было зафиксировано на скрытые видеокамеры, сообщает Die Welt.

Отмечается, что защитники животных осенью 2016 года установили несколько камер в вольере, где содержат слонов. На видеозаписях было документировано, как сотрудники зоопарка били детенышей палками с металлическими крючками. Собранные доказательства активисты PETA уже передали правоохранительным органам.

В свою очередь зоопарк Ганновера категорически отрицает обвинения в жестоком обращении с животными. Там утверждают, что подобные инструменты используются санитарами как "вспомогательные средства для управления" и никто не собирается травмировать животное таким образом.

Стоит отметить, что вокруг использования специальных слоновьих крючков сотрудниками зоопарков уже давно ведутся споры. Ряд зоопарков уже отказались от такой практики, а зоозащитники продолжают настаивать на недопустимости таких методов воспитания слонов.

Как сообщал УНИАН, в начале марта этого года в Кении браконьеры убили одного из самых старых и крупных в Африке слонов по кличке Сатао II.