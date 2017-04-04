Полиция нашла на детской площадке в Киеве редкую змею, вероятно, из оккупированного Крыма

"Вот такого удивительного беженца из Причерноморья или даже из оккупированного Крыма привезла сегодня в КиевЗоо Патрульная полиция Киева. Ранее желто-серого переселенца "задержали" на детской площадке", - сообщил Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

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Найденый пресмыкающийся - это редкий краснокнижный сарматский полоз, вполне безопасная для человека неядовитая змея. Этот вид включен в Красную книгу Украины 2009 года с охранным статусом «уязвимый», он также находится под защитой Бернской Конвенции. Проще всего его встретить в Крыму, а также в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, рассказали в зоопарке.

Пока неизвестно, как именно причерноморский полоз попал в Киев. Сейчас планируется его карантин, ветеринарная диагностика, временная передержка для восстановления сил, и переговоры со специалистами по выпуску змея в природу - на родных южных землях, отметили сотрудники зоопарка.