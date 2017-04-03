На Хортице выпустили на волю свыше четырех сотен летучих мышей

Более четырех сотен летучих мышей выпустили на волю волонтеры в Запорожье, как сообщается в сюжете ТСН.

На лапу каждого летучей мыши надели специальное кольцо для дальнейшего изучения их перемещений.

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Колонию рукокрылых, которых случайно нашел в своем жилище горожанин, на протяжении двух месяцев лечили и кормили в харьковском эко-парке.

За зиму летучие мыши хорошо набрали в весе, говорят экологи, поэтому их решили выпустить обратно в дикую природу.

Как сообщал УНИАН, в Одесском зоопаркевпервые родился детеныш антилопы Нильгау.