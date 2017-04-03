На Хортице выпустили на волю свыше четырех сотен летучих мышей
14:03, 03 апреля 2017Спасение видов
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На лапу каждого летучей мыши надели специальное кольцо для дальнейшего изучения их перемещений.
На Хортице выпустили на волю свыше четырех сотен летучих мышей
Более четырех сотен летучих мышей выпустили на волю волонтеры в Запорожье, как сообщается в сюжете ТСН.
На лапу каждого летучей мыши надели специальное кольцо для дальнейшего изучения их перемещений.
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Колонию рукокрылых, которых случайно нашел в своем жилище горожанин, на протяжении двух месяцев лечили и кормили в харьковском эко-парке.
За зиму летучие мыши хорошо набрали в весе, говорят экологи, поэтому их решили выпустить обратно в дикую природу.
Как сообщал УНИАН, в Одесском зоопаркевпервые родился детеныш антилопы Нильгау.
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