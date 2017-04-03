Утечка нефти у берегов Аляски ставит под угрозу исчезновения редкий вид белух
12:40, 03 апреля 2017Спасение видов
132
На данный момент насчитывается всего 340 представителей данного вида.
Сакашита подчеркнула, что не существует безопасного способы добычи нефти в океане / tourism.karelia.ru
Нефтегазовая компания Hilcorp Alaska заявила об утечке нефти у берегов Аляски, что поставило под угрозу полного исчезновения в заливе Кука редкий вид белух, обитающий в этих водах. Об этом сообщает американский Центр биологического разнообразия.
Читайте такжеВ Антарктике создадут самую большую морскую заповедную зону в мире
Отмечается, что утечка стала уже второй за короткое время. "Сначала я понадеялась, что новость об утечке была глупой первоапрельской шуткой, потому что, казалось, Hilcorp не могла устроить еще одну утечку так скоро", — заявила директор океанических программ центра Миеко Сакашита.
Ранее сообщалось, что гепарды оказались на грани вымирания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter