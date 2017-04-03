Утечка нефти у берегов Аляски ставит под угрозу исчезновения редкий вид белух

Нефтегазовая компания Hilcorp Alaska заявила об утечке нефти у берегов Аляски, что поставило под угрозу полного исчезновения в заливе Кука редкий вид белух, обитающий в этих водах. Об этом сообщает американский Центр биологического разнообразия.

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Отмечается, что утечка стала уже второй за короткое время. "Сначала я понадеялась, что новость об утечке была глупой первоапрельской шуткой, потому что, казалось, Hilcorp не могла устроить еще одну утечку так скоро", — заявила директор океанических программ центра Миеко Сакашита.

Ранее сообщалось, что гепарды оказались на грани вымирания.