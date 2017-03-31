В Китае погибла выпущенная на волю панда

Медвежонок по кличке Хэшэн погиб спустя два месяца после того, как его выпустили в Юго-Западном Китае в провинции Сычуань. Трагедия произошла в сентябре 2016 года, но китайские СМИ сообщили об этом только сейчас.

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Как сообщает "Синьхуа", самец панды родился в 2013 году. С марта по июль 2016 Хэшэн проходил подготовку к жизни в дикой природе в заповеднике Лицзыпин, после чего был выпущен на волю.

По информации издания, 11 сентября 2016 года Хэшэн был замечен в 3,5 км от места, где его выпустили, живым и в безопасности. Однако спустя пару недель, 27 сентября, GPS-маячок ошейника животного подал сигнал тревоги, после чего начались поиски панды, продлившиеся целую ночь.

Когда поисковая группа нашла тело Хэшэна, обнаружилось, что правое плечо, ухо и правая задняя лапа животного были повреждены. Вскрытие показало, что Хэшэн скончался от заражения крови, возникшего в результате травм, нанесенных неизвестными животными.

Гигантские панды - одни из редчайших животных в мире. Их популяция составляет лишь 1600 особей, большая часть из которых проживает на территории Китая.