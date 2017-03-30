В Одесском зоопарке впервые родился детеныш антилопы Нильгау

В Одесском зоопарке сегодня впервые родился детеныш индийских антилоп Нильгау.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, малыш находится в общем вольере под пристальным вниманием родителей. Пока он с осторожностью осваивается на новом месте, но уже начинает активно бегать и играть.

Напомним, ранее в зоопарк Одессы привезли львенка, которого незаконно пытался вывезти из Украины турок. Ветеринары, которые осмотрели контрабандное животное, заявили: дорогу маленькая львица могла и не пережить.

Справка УНИАН. Нильгау считаются самыми крупными представителями антилоп в азиатской части Евразии. Длина тела - 1,8-2 м, масса тела - до 200 кг.

Из-за сходства с коровами в Индии Нильгау считались священными животными, их убийство было запрещено во многих частях ареала их обитания.