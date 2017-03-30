В харьковском зоопарке пополнение: горожане выбирают имя маленькой верблюдице (видео)

18:56, 30 марта 2017
Спасение видов
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Горожане уже предложили двести вариантов как назвать маленькую двугорбую верблюдицу. 

Харьков выбирает имя для маленькой верблюдицы, которая родилась в местном зоопарке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Хотя детенышу всего 10 дней, животное очень оживленное и уже устраивает гонки в отряде. Родилась верблюдица весом 40 килограммов. Верблюжья семья Харьковского зоопарка хорошо приняла малышей. Горожане уже предложили двести вариантов как назвать маленькую двугорбую верблюдицу. 

Ранее в Киевском зоопарке зоологи вывели 4 птенцов черного аиста.

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Теги: #Харьков#зоопарк#верблюд