В харьковском зоопарке пополнение: горожане выбирают имя маленькой верблюдице (видео)
18:56, 30 марта 2017Спасение видов
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Горожане уже предложили двести вариантов как назвать маленькую двугорбую верблюдицу.
Харків обирає ім'я для маленької верблюдиці, яка народилася у місцевому зоопарку
Харьков выбирает имя для маленькой верблюдицы, которая родилась в местном зоопарке. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Хотя детенышу всего 10 дней, животное очень оживленное и уже устраивает гонки в отряде. Родилась верблюдица весом 40 килограммов. Верблюжья семья Харьковского зоопарка хорошо приняла малышей. Горожане уже предложили двести вариантов как назвать маленькую двугорбую верблюдицу.
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