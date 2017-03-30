В Таиланде нашли новую популяцию тигров (видео)

В одном из парков Таиланда найдена новая популяция индокитайского тигра — как взрослых особей, так и детенышей.

Как сообщает телеканал National Geographic, индокитайский тигр (лат. Panthera tigris corbetti) имеет заметные отличия от других видов тигров. С максимальной длиной до 2,85 м он меньше бенгальского и амурского. Его шкура окрашена темнее, а полосы — короче и уже. В прошлом индокитайский тигр обитал в Камбодже, Лаосе, Мьянме, Малайзии, Бирме, Таиланде и Вьетнаме, но сейчас вид находится на грани полного исчезновения. К настоящему времени ученым известно лишь о 220 особях, живущих в Таиланде и Мьянме; в остальных странах редкие тигры были истреблены.

«Понимая важность природоохранных мер, правительство Таиланда при поддержке экологов давно ведет активную борьбу с браконьерством. Одним из результатов стало восстановление популяции тигров. Как сообщает организация по противодействию незаконной торговле животными Freeland and Panthera, в одном из парков восточной части Таиланда фотоловушки зафиксировали существование новой, не известной ранее группы индокитайского тигра», – сообщает телеканал.

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Отмечается, что его популяция невелика: всего несколько взрослых особей, однако наличие шести детенышей дает надежду на выживание вида в будущем.

«Эта новость не что иное, как настоящее чудо», — прокомментировал открытие директор программы по защите тигров Panthera Джон Гудрич. Напомнив, что браконьеры по-прежнему остаются угрожающим фактором, он пообещал усилить охрану территории, где обнаружены новые представители редкого вида тигров.