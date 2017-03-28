Во Флориде впервые за 40 лет замечены детеныши самого редкого подвида пумы (фото)

Во Флориде впервые с 1973 года на северном берегу реки Калусахатчи были замечены детеныши флоридской пумы.

Об этом сообщается на сайте Флоридской комиссии по сохранению рыбных ресурсов и дикой природы.

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Флоридская пума – самый редкий подвид пумы, насчитывающий около 200 особей. Животные занесены в Красную книгу со статусом «в критическом состоянии». Пока что самок и детенышей видели только на южном берегу Калусахатчи, а на северном жили только самцы, и исследователи предполагали, что самки не могут туда добраться. Теперь же им удалось заснять самку с детенышами.

В ноябре 2016 года руководство заповедника во Флориде сообщило, что впервые за десятилетия самка перебралась с одного берега реки на другой. Неизвестно, сколько еще самок пересекли реку, но эксперты отмечают, что восстановление подвида, по всей видимости, идет успешно.