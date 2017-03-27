В Бердянске впервые показали новорожденных львят (видео)

Четверо львят родились в Бердянском сафари-парке. Об этом сообщает ТСН.

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Малыши у двух мам и одного льва появились на свет неделю назад, но показали их только накануне. Все новорожденные – девочки. Имен у львят пока нет, только номера. Но чувствуют они себя прекрасно, питаются восемь раз в день, играют и спят. У родителей их забрали. Большинство времени котята проводят в отдельной комнате, где поддерживают необходимую для малышей температуру.