В одесский зоопарк привезли львенка, которого турок пытался вывезти из Украины
19:00, 24 марта 2017Спасение видов
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Ветеренары отмечают, что животное могло не пережить поездку через границу.
Зверушка могла и не пережить путешествие в сумке / скриншот
В зоопарк Одессы сегодня прибыл львенок, который накануне пытался вывезти из Украины турок. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ветеринары, которые осмотрели контрабандное животное, заявили: дорогу маленькая львица могла и не пережить.
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Животное турок приобрел в частном зоопарке. Перед поездкой он вколол ему снотворное и спрятал в спортивной сумке между личных вещей.
Пограничники задержали мужчину, который в спортивной сумке пытался вывезти львенок
Напомним, 23 марта, в международном пункте пропуска «Черноморский морской торговый порт» пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили молодого льва, которого пытались незаконно вывезти за границу.
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