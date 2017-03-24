В одесский зоопарк привезли львенка, которого турок пытался вывезти из Украины

В зоопарк Одессы сегодня прибыл львенок, который накануне пытался вывезти из Украины турок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ветеринары, которые осмотрели контрабандное животное, заявили: дорогу маленькая львица могла и не пережить.

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Животное турок приобрел в частном зоопарке. Перед поездкой он вколол ему снотворное и спрятал в спортивной сумке между личных вещей.

Напомним, 23 марта, в международном пункте пропуска «Черноморский морской торговый порт» пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили молодого льва, которого пытались незаконно вывезти за границу.