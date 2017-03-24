Еврокомиссия хочет полностью запретить опасные для пчел пестициды

Европейская комиссия планирует ввести полный запрет спорных средств защиты растений, которые наносят вред пчелам, сообщает Süddeutsche Zeitung.

При этом сообщается, что речь идет о группе так называемых неоникотиноидах, которые входят в состав практически всех наиболее применяемых инсектицидов.

В то же время в пресс-службе Еврокомиссии отмечают, что на данный момент предложение находится лишь на стадии разработки.

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При этом отмечается, что полный запрет также подразумевает неиспользование таких средств для борьбы с насекомыми как на открытом воздухе, так и в теплицах.

Отметим, неоникотиноиды – препараты на основе никотина, получаемые путем настаивания табака и махорки, очень токсичны для пчел, вызывают у них расстройство кишечника и впоследствии гибель (так называемый химический токсикоз). Во Франции с 1999 года запрещены все неоникотиноиды после года их применения. Начиная с 2013 года в Евросоюзе запрещены три вида неоникотиноидов, однако часть из них могут использоваться в исключительных или чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал УНИАН, с середины 2015 по середину 2016 года в США вымерла почти половина пчел, ученые заговорили о возможности коллапса популяции.