Животные частного зоопарка на Львовщине утопают в грязи

"Это издевательство над животным, которое надо наказывать законом! Как такое можно детям показывать?" - возмущаются посетители частного зоопарка в селе Меденичи в районе Дрогобыча, пишет газета "Львів.Експрес".

"Огромный вольер (площадью примерно полгектара) - это огражденная сеткой территория, которая больше смахивает на заброшенное поле. Здесь животные месят болото и не имеют ни одного сухого клочка пространства. После того как растаял снег и выпали дожди, волки здесь совсем не белые и смотреть без слез на них сложно", - говорится в сообщении.

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Зоопарк стоит на территории бывшего колхоза. И складывается впечатление, что обустройством вольера здесь никто не занимался. Рядом с волками - вольер с тиграми. Здесь ситуация еще хуже, ибо в изгороди глубина калабань такая, что когда хищник у нее становится, то его лап не видно.

"Ну как так можно? Владельцы зоопарка берут 50 гривен за вход с взрослого. Вы посмотрите, как здесь много посетителей. Неужели нельзя те лужи хоть чем-то засыпать?" - говорит Игорь Чмиленко, один из туристов.

С этими вопросами газета позвонила к владельцу зверинца.

"Проблемы мы не возражаем, - говорит Александр Метелица, один из владельцев зоопарка. - Названные вами вольеры стоят в низине. И вся вода с верхней территории, которая не принадлежит нам, по грунту стекает до этих вольеров, а наша дренажная система этого не выдерживает. Планируем прокладывать дренажную систему...".