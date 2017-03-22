"Суровый" американский зверолов голыми руками спас большую рептилию, застрявшую в канализации (видео)
09:34, 22 марта 2017Спасение видов
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Инцидент произошел в американском городе Олдсмар.
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Во Флориде спасли аллигатора, застрявшего в канализационном люке.
Аллигатор пытался выбраться из канализации наружу из ливневки, но его попытки не увенчались успехом, пишет Fox News.
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По словам очевидцев, освободил рептилию зверолов. Судя по видео, снятому местным жителем, "суворому" зверолову пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить практически голыми руками аллигатора из люка.
Сообщается, что аллигатор не пострадал.
Напомним, ранее во Флориде усыпили аллигатора, утащившего в воду ребенка, остальных животных переселяют.
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