"Суровый" американский зверолов голыми руками спас большую рептилию, застрявшую в канализации (видео)

Во Флориде спасли аллигатора, застрявшего в канализационном люке.

Аллигатор пытался выбраться из канализации наружу из ливневки, но его попытки не увенчались успехом, пишет Fox News.

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По словам очевидцев, освободил рептилию зверолов. Судя по видео, снятому местным жителем, "суворому" зверолову пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить практически голыми руками аллигатора из люка.

Сообщается, что аллигатор не пострадал.