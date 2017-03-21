В Таиланде умерла черепаха, из желудка которой извлекли 5 килограммов монет

25-летняя морская черепаха по кличке Копилка умерла от заражения крови после операции по удалению из желудка 915 монет, которые проглотила, живя в бассейне, куда люди бросали монетки "на счастье". Об этом со ссылкой на тайских ветеринаров сообщает The Daily Mail.

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До этого врачи считали, что животное начало выздоравливать после удаления 5 килограммов монет, которые застряли в желудке. Ее состояние резко ухудшилось на выходных, началось заражение крови от серьезных проблем с кишечником.

"В 10:10 утром она ушла с миром. Она мой друг, учитель и пациент", - сказала журналистам ветеринар Нантарика Чансью, курирующая водный научно-исследовательский центр больницы Чулалонгкорн.

На протяжении двух десятилетий черепаха жила в маленьком пруду в городском парке в провинции Чонбури. Посетители бросали в водоем монетки "на счастье", и Копилка годами их ела.

Многие из них проржавели или частично растворились. Также в желудке черепахи ветеринары обнаружили два рыболовных крючка. После операции черепаху посадили на жидкую диету, но от серьезных проблем с кишечником спасти ее не удалось.

Врачи надеются, что трагический случай с копилкой заставит людей дважды подумать, прежде чем бросать монеты в водоемы, где обитают животные.

Как сообщалось, 6 марта в Бангкоке сотрудники кафедры ветеринарии из Чулалонгкорнского университета вытащили из желудка черепахи, которой дали кличку Копилка, пять килограммов монет.