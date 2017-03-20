Пополнение в Киевском зоопарке: зоологи вывели 4 птенцов черного аиста

В Киевском зоопарке вывели 4 черных аистов, сообщается на его странице в Facebook.

"Благодаря кропотливой работе наших зоологов в Киевзоо достигнуты уникальные результаты. Выведено 4 черных аиста – редкий исчезающий вид птиц", - сообщили в зоопарке.

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Также там добавили, что в отличие от своего распространенного родственника - белого аиста, они всячески избегают человеческого общества.

"В этом году попробуем поднять планку выше и вывести птенцов еще одного отшельника - черного грифа. Для пары величественных птиц созданы новые, более уютные условия, где их меньше будут отвлекать друг от друга", - рассказали в киевском зоопарке.

При этом, в авиарии готовится интересная смешанная экспозиция ибисов и капибар. Открытие состоится в скором времени, обещают в зоопарке.

Напомним, в киевском зоопарке рассказали, как животные просыпаются после зимней спячки. В частности, уже проснулись медведи и скунсы, а уже через месяц в озерах и низовьях выйдут водяные черепашки, ящерицы и всякие лягушки.