Исследователи увидели, как эволюция толкает рыб к берегу

Собачковидные, маленькие рыбы из отряда окунеобразных, постепенно выходят из воды на сушу, спасаясь от подводных хищников, считают экологи.

О своих предположениях они рассказали в статье в журнале The American Naturalist, передает "Газета.Ru".

Изучая собачковидных в водах вокруг острова Раротонга в Тихом океане, исследователи обратили внимание, что рыбки во время отлива плавают в горных бассейнах, а при приливе продвигаются по земле дальше.

У собачковидных много врагов в воде, но на суше, как предположили ученые, они могут стать жертвой птиц. Однако эксперимент с правдоподобными макетами рыбок показал, что птицы ими практически не интересуются и представляют для собачковидных куда меньшую опасность, чем подводные хищники.

Читайте такжеУченые заявили, что атеизм обречен на исчезновение

Таким образом, ученые пришли к выводу, что собачковидные стремятся на берег в поисках убежища и в будущем смогут перемещаться по суше. Авторы исследования отмечают, что процесс эволюции рыб происходит куда быстрее, чем может показаться, и уже происходил неоднократно, так что ничего принципиально нового в наблюдаемом явлении нет.