Погибла одна из последних редчайших калифорнийских морских свиней

Одна из последних калифорнийских морских свиней была найдена мертвой и выброшенной на берег Калифорнийского залива. Об этом сообщает портал Phys.org.

Новорожденное животное с пуповиной нашли на берегу члены Общества охраны морской фауны США. В сотрудничестве с мексиканскими властями они собираются выяснить, что стало причиной смерти. Труп будет отправлен в лабораторию в Сан-Франциско для проверки на содержание токсинов, вирусов и бактерий.

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Месяцем ранее ученые сообщили, что осталось всего 30 морских свиней и к 2022 году они могут вымереть. На них не охотятся, но животные часто попадают в сети. Этот вид входит в 100 самых эволюционно уникальных и находящихся в опасности, с 2008 года выполняется стратегия по восстановлению численности вида.