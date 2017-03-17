Pornhub призвал снимать домашнее порно в костюмах панд ради сохранения вида (видео)

Популярный порноресурс Pornhub на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором призвал снимать порно в костюмах панд, чтобы увеличить их популяцию, сообщает Mashable.

В видео говорится, что панды охотнее контактируют с друг другом, если смотрят, как это делают другие панды, поэтому пользователям сервиса предложили снять домашнее порно в образе этих животных.

В связи с этим на сайте Pornhub появился раздел «Panda Style», где уже опубликованы шесть видео, два из которых сняты профессиональными порноактерами. За каждый загруженный в раздел тематический ролик ресурс пообещал перечислять 100 долларов в фонд помощи пандам и дополнительный доллар за каждый просмотр.

На начало 2017 года популяция панд во всем мире насчитывает около 1800 особей.