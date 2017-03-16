В Антарктиде оказалось пингвинов вдвое больше, чем считалось ранее

В Антарктиде живет на 3,6 млн пингвинов больше, чем считалось ранее, выяснили специалисты Университета Аделаиды в Австралии.

Данные опубликованы на сайте антарктического подразделения министерства окружающей среды Австралии, передает "Газета.Ru".

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Более ранние подсчеты включали лишь размножающиеся пары пингвинов Адели, населяющих Антарктиду, упуская из виду одиночек: те не гнездятся на суше, в основном охотясь в море. Однако с помощью наземных и воздушных съемок на протяжении нескольких сезонов исследователи смогли собрать более точные данные.

Колонии пингвинов Адели расположены по всей Антарктиде. Период с октября по февраль птицы проводят преимущественно на берегу, гнездясь и размножаясь. Они гнездятся в каменистых районах, не покрытых льдом. Там же обычно разбивают лагеря исследователи. Близость к пингвинам позволяет им вовремя выявлять, какой из популяций требуется защита.