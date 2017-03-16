Столичные власти рассказали, как будут реконструировать киевский зоопарк (видео)

Киевский зоопарк местная власть решила не выносить за город, а модернизировать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Капитальные изменения ожидают все вольеры: их размеры увеличат примерно вдвое за счет неосвоенных земель. Решетки заменят бронированным стеклом. Планируют построить еще один вход, ибо тот, что есть сейчас, не справляется с потоком посетителей.

Реконструкцию начнут уже в этом году, на это власти выделили 200 миллионов гривень. В планах проектировщиков проложить одну основную аллею, которая бы провела посетителей через всю экспозицию. Путь займет более 3 часов, поэтому должны настроить достаточно площадок для отдыха.

Эта реконструкция – первая за более чем 100 лет существования зоопарка. Строительные работы планируют провести в 6 этапов, поэтому для посетителей его не будут закрывать. Чего здесь точно не будет, то это многоэтажек, уверяют в КГГА.