В Турции на фоне дипскандала под угрозой уничтожения оказались голландские коровы

В ответ на выдворение турецкого министра по делам семьи и социальной политики из Нидерландов и применения силы полицией против турок, которые протестовали Роттердаме, Турецкая Ассоциация производителей красного мяса отправляет 40 голландских коров обратно в Нидерланды, и угрожает убить коров, если те будут снова отправлены в Турцию.

Булент Тунч, председатель Турецкой ассоциации производителей красного мяса заявил турецким СМИ, что символическая партия крупного рогатого скота уже отправлена обратно в Нидерланды.

"Голландские коровы голштинской породы стали очень распространены в нашей стране. Но эта порода начинает вызывать серьезные проблемы", - сказал он.

"В будущем мы не хотим животноводческой продукции из Голландии. Первая партия голштинской породы была загружена, и мы вышлем их обратно", - добавил он.

Он также заявил, что если коров не примут назад в Нидерландах, то они будут убиты, а мясо будет роздано, пишет "ЄвроПравда" со ссылкой на турецкие СМИ.

"Если они не примут их обратно, то мы раздадим мясо, после забоя", - сказал он.

Напомним, недавно произошел дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами после того, как власти Нидерландов не позволила приехать в Роттердам главе МИД Турции и выдворила турецкого министра по делам семьи и соцполитики.

После этого, Эрдоган назвал действия голландского правительства "фашистскими".

Кроме того, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция на фоне обострения напряженности между Гаагой и Анкарой может ввести экономические санкции против Нидерландов.