В Черниговской области застрелили львицу, которая напала на человека и сбежала из цирка

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, сегодня ночью в Прилукский отдел полиции обратился администратор цирка, находящегося на гастролях в г. Прилуки, и сообщил о побеге львицы.

По его словам, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой.

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Когда рабочие пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого она перепрыгнула через забор и сбежала.

Для защиты жизни и здоровья жителей Прилук руководство Прилукского отдела полиции привлекло наиболее опытного местного охотника, чтобы обезвредить опасное животное.

В частном хозяйстве по улице Пушкина правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создавала реальную угрозу жизни и здоровью людей. Полиция оцепила хозяйство, куда заскочила львица, и ограничила движение транспорта по прилегающим улицам.

С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник застрелил львицу из охотничьего ружья.

Ранее сообщалось, что в столице Туниса посетители зоопарка забили крокодила камнями.