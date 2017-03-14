В Киеве участились случаи нападения кошек

“Участились случаи нападения на хозяев домашних кошек. Хозяева первым делом подозревают бешенство, но в ходе диалога выясняется, что кошка не была на улице несколько лет и заразиться бешенством не могла”, - пишут волонтеры.

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По информации “Команды спасения”, у этих животных обычно обнаруживают гормональный сбой или проблемы с почками у стерильных особей.

Ранее сообщалось, что Киевсовет поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города.