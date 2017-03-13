В Киеве отравили редких птиц (фото)

В Киеве на Лукьяновке неизвестные отравили два десятка редких птиц, которых коллекционировал местный дедушка Юрий Руголь, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Пигида.

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До недавнего времени его коллекция насчитывала почти 50 голов и была редкой в мировых масштабах (привлекала внимание как украинцев, так и иностранцев).

"С пятницы 10.03.2017 Юрий Руголь устроил PR-акцию - выложил 20 отравленных птиц. До этого около 10 птиц загрызли собаки", - говорится в сообщении.

Ранее международный коллектив экологов провел оценку числа видов млекопитающих и птиц, наиболее сильно пострадавших от глобального изменения климата, в котором решающая роль отводится антропогенному фактору.