В Японии дикие кабаны заполонили эвакуированные города возле "Фукусимы" (видео)

16:04, 09 марта 2017
Спасение видов
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Дикие кабаны заполнили города Японии в районе Фукусимы, которые были эвакуированы после землетрясения, цунами и аварии на АЭС шесть лет назад. 

фото УНИАН

Об этом сообщает Русская служба ВBC.

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По мнению экспертов, кабаны спустились с гор и теперь не хотят возвращаются обратно, найдя удобное место, где много еды и нет хищников.

Поскольку планируется, что вскоре несколько городов снова откроются для жителей, то для борьбы с дикими кабанами были вызваны охотники, чтобы избежать случаев нападения животных на людей.

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Теги: #видео#Фукусима#кабаны