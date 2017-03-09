В Японии дикие кабаны заполонили эвакуированные города возле "Фукусимы" (видео)

Об этом сообщает Русская служба ВBC.

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По мнению экспертов, кабаны спустились с гор и теперь не хотят возвращаются обратно, найдя удобное место, где много еды и нет хищников.

Поскольку планируется, что вскоре несколько городов снова откроются для жителей, то для борьбы с дикими кабанами были вызваны охотники, чтобы избежать случаев нападения животных на людей.