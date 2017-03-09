В Японии дикие кабаны заполонили эвакуированные города возле "Фукусимы" (видео)
16:04, 09 марта 2017Спасение видов
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Дикие кабаны заполнили города Японии в районе Фукусимы, которые были эвакуированы после землетрясения, цунами и аварии на АЭС шесть лет назад.
Кабаны спустились с гор и теперь не хотят возвращаются обратно / Фотоиллюстрация / фото УНИАН
Об этом сообщает Русская служба ВBC.
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По мнению экспертов, кабаны спустились с гор и теперь не хотят возвращаются обратно, найдя удобное место, где много еды и нет хищников.
Поскольку планируется, что вскоре несколько городов снова откроются для жителей, то для борьбы с дикими кабанами были вызваны охотники, чтобы избежать случаев нападения животных на людей.
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