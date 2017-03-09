В Хорватии начали спасать лягушек, выпрыгивающих на дорогу (видео)

"Осторожно - на дорогу выпрыгивают лягушки" - такие странные знаки с недавних пор можно встретить в хорватском муниципалитете Сельница, говорится в сюжете ТСН.

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Там стартовала программа защиты этих земноводных от автомобилей, поскольку из-за увеличения количества машин амфибии оказались на грани уничтожения.

О работе волонтеров - смотрите в сюжете.