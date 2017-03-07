В зоопарке вблизи Парижа браконьеры убили редкого носорога

Как сообщает The Guardian, браконьеры проникли на охраняемую территорию, убили животное и отрезали у него рог.

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Жертвой стал четырехлетний носорог Винс, которого перевезли в Туари два года назад. Винс принадлежал к практически вымершему подвиду южного белого носорога. В настоящее время в мире насчитывается около 20 тысяч таких животных, 18 тысяч из которых находятся в Южной Африке.

Предполагается, что заказчиками убийства носорога могли быть неизвестные лица из Азии или Африки, где рога носорогов высоко ценятся в традиционной медицине или ритуалах.

Вместе с Винсом в вольере находились еще два носорога, но на них браконьеры не напали.