Ученым впервые удалось показать редчайшего кита (видео)

О своем открытии ученые сообщили в журнале PeerJ, передает ZN.UA.

Ремнезубы Тру были открыты в 1913 году Фредериком Тру во время путешествия по водам Северной Атлантики.

Длина китов достигает примерно 3,5-5 метров, они отличаются характерным клювом и обладают всего двумя зубами.

В 1980-х годах некоторые натуралисты начали говорить о том, что ремнезубы Тру на самом деле могут не существовать или представлять собой два разных вида китообразных, так как их предполагаемый ареал обитания разорван на две слишком далеких части.

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Одна из них находится в водах Северной Атлантики, а вторая – в южной части Индийского океана. Вместе с тем, в 2012 году исследователям удалось обнаружить тело ремнезуба Тру, который выбросился на берег одного из Канарских островов.

Сравнение ДНК и фотографий китов показало, что ремнезубы Тру и генетически, и анатомически отличаются от другого вида ремнезубов – китов Жервэ. Кроме того, ученые обнаружили, что окраска ремнезубов Тру может сильно меняться от особи к особи, что, вероятно, затрудняло наблюдения за ними в прошлом.