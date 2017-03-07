В Кении браконьеры убили одного из последних слонов с гигантскими бивнями

По данным The Guardian, труп животного заметили с воздуха при осмотре территории национального парка Цаво, располагающегося на юге Кении.

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Отмечается, что животное убили отравленной стрелой. В то же время, согласно сообщению, браконьеры, которые виновны гибели слона, задержаны.

После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы (24 на всей планете). Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма.