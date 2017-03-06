В столичном зоопарке рассказали, как просыпаются от зимней спячки их жители (фото)

В киевском зоопарке рассказали, как животные просыпаются после зимней спячки. В частности, уже проснулись медведи и скунсы, а уже через месяц в озерах и низовьях выйдут водяные черепашки, ящерицы и всякие лягушки, сообщили в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке уже гуляет слон, а также к выходу на улицу готовятся жирафы, страусы и маленькая бегемотиха Биги

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«В своих летних вольерах солнечные ванны принимают зебры, гиены, анилопи нильгау и львы», - говорится в сообщении.

Кроме того, птицы уже садятся на гнезда, а некоторые экзотические, такие как черный лебедь, уже обучают свой зимний выводок лебедячим премудростям.

«Весна – романтическая пора» - решили наши лемуры и упорно поссорились за симпатичную самочку. Ссора переросла в потешную драку, поэтому следы пылкой страсти 2 дня подряд отмечали зеленкой, йодом и пластырями», - сообщили в зоопарке.

Пополнение этого года состоялось у среднеазиатских черепашек, валлийский козочек и маисовых полозов. Подрастают прошлогодние детеныши шотландских коров, рысей, домашних яков, черных аистов и лошадей Пржевальского.