В столице Туниса посетители зоопарка забили крокодила камнями

Инцидент произошел 28 февраля. На следующий день городские власти опубликовали в Facebook фотографии убитой рептилии.

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«Группа посетителей кидала камни в голову крокодила. Это привело к внутреннему кровоизлиянию, которое его убило», - объясняла подпись.

Ветеринар зоопарка Арнор Эннайфер утверждает, что подобным нападениям регулярно подвергаются и другие крупные животные, в частности львы и гиппопотамы. «У нас содержится более 150 видов. Мы не можем приставить охрану к каждой клетке, - сетует он. - Люди должны понять, что животных следует уважать».

Как сообщает BBC, зоопарк Belvedere в Тунисе будет временно закрыт с понедельника.

Министр окружающей среды Туниса принял решение "увеличить число охранников и задействовать трех агентов полицейской службы по охране окружающей среды".