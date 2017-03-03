Экологи: вирус Зика могут переносить десятки видов комаров

Их исследование было опубликовано в журнале eLife.

Ранее уже было известно, что вирус Зика переносят несколько видов комаров рода Aedes, преимущественно Aedes aegypti и Aedes albopictus. Исследователи из Университета Джорджии на основе математической модели, использующей данные о родственных Зика вирусах и их переносчиках, рассчитали, что переносить вирус Зика способны 35 видов комаров.

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Ученые рекомендуют использовать полученные результаты для расстановки приоритетов во время тестирования разных видов комаров на способность быть переносчиками. Несмотря на то что для заразившихся вирус не слишком опасен, у беременных женщин он способен приводить к тяжелым патологиям плода, поэтому важно найти способ максимально избежать заражения.