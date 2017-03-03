Последние мамонты на Земле вымерли из-за страшных генетических мутаций - ученые

Последние шерстистые мамонты, остававшиеся на Земле 4 тысячи лет назад, страдали от генетических болезней. Они потеряли нюх, избегали встреч с себе подобными, а их шерсть странно блестела. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ДНК вымерших животных на предмет мутаций, передает ВВС. Исследование показало, что в генетическом коде последних мамонтов было множество ошибок.

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Эта информация пригодится для сохранения видов, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе остается менее 100 азиатских гепардов, горных горилл – около 300. Примерно столько же мамонтов оставалось на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане около 4000 лет назад.

Образцы ДНК мамонта с острова Врангеля сравнили с ДНК представителей этого вида, которые жили около 45 000 лет назад в Сибири и Северной Америке.

Доктор Ребекка Роджерс из Калифорнийского университета, которая провела исследование, сказала, что геномы мамонтов "прямо разваливались, прежде чем они вымерли".

Относительно причин вымирания мамонтов палеонтологи выдвигали массу гипотез: от изменения климата до уничтожения хищниками и человеком. В малых изолированных популяциях опасность также могли представлять генетические заболевания, проявлявшиеся в связи с близкородственным скрещиванием.