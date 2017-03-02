В Харьковский зоопарк привезут самого редкого леопарда

Как сообщил заведующий зоологическим отделом зоопарка Олег Грищенко, в планах зоопарка – принять участие в международной программе по сохранению и разведению этого редкого вида животных, информирует "Status quo".

Как уточнил Грищенко, в природе амурских леопардов и амурских тигров осталось очень мало. Поэтому зоопарки разработали программу по их сохранению и разведению в неволе. "В Харьковском зоопарке самым редким представителем является амурский тигр. Наша пара входит в международную программу по разведению этого вида. В природе их осталось около тысячи особей", - сообщил Грищенко.

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Он рассказал, что первая дикая кошка - черная пантера - появилась в зоопарке еще в 1925 году. Сейчас там шесть видов хищных кошек, среди них - рыси, пантера, лесной кот.

Дальневосточный, или амурский, леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда: по состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка «Земля леопарда» и от 8 до 12 - в Китае. В XX веке вид был внесен в ряд других охранных документов. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.