На Багамах туристы до смерти напоили пивом и ромом знаменитых плавающих свиней

Как сообщает The Independent, по некоторым данным, животные погибли после того, как туристы напоили их ромом и пивом.

Как рассказал один из хозяев свиней Вейд Никсон, им дали неподходящую еду. По его словам, за 30 лет не было ни единого подобного случая, а теперь придется следить за действиями туристов. «Сейчас на остров приплывает огромное число людей, привозящих еду, делающих что угодно. Есть те, которые дают свиньям пиво, ром, катаются на них», - отметил он.

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В то же время точная причина гибели свиней неизвестна. Президент общества защиты животных Багамских островов отмечает, что вряд ли кто-то хотел специально отравить свиней, они также могли сами случайно съесть что-то вредное.

Однако из-за произошедшего власти запретили туристам кормить этих животных.

Одной из наиболее популярных экскурсий на Багамах считается путешествие на остров Биг Мейджор Кей, который среди туристов более известен под названием Остров Свиней (Pig Island). На западном пляже острова обитают несколько десятков свиней и поросят, что и привлекает на остров многочисленных туристов, отдыхающих на курортах Багамских островов.