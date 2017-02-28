"Благородные гангстеры": ученые заявили о способности мангустов объединяться в банды ради территории и самок

Об заявляют ученые, передает Animal Behaviour.

Нападая на колонии своих сородичей, мангусты убивали чужих детенышей, занимая новые территории для добычи пищи и “присваивали“ себе самок, которые раньше были членами побежденных кланов.

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Частота конфликтов увеличивалась во время засух и перенаселения территории.

Жертвами в таких схватках становились детеныши и взрослые особи, нередко убивавшие друг друга во время “гангстерских войн“, но беременные самки оставались неприкосновенными.

Ученые предполагают, что мангусты поступают так по той причине, что потомство этих самок является ресурсом, который можно будет использовать в конфликтах, восстанавливая таким образом численность группы.