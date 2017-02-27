В ЮАР браконьеры стали убивать меньше носорогов

В 2016 году браконьеры подстрелили 1054 носорога, тогда как в 2015-м эта цифра составляла 1175 носорогов.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в Департаменте по вопросам окружающей среды ЮАР, как передает DW.

Полиция провела ряд рейдов на браконьеров, более чем удвоив количество лиц, задержанных за преступления, связанные с убийством носорогов: с 317 человек в 2015 году до 680 человек в 2016, пишет информагентство dpa.

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Также на 20% сократилось количество убитых носорогов в Национальном парке "Крюгер", главном природоохранном комплексе ЮАР. При этом общее количество преступлений браконьеров в нацпарке выросло.

Напомним, в индексе живой планеты (LPI), который оценивает размеры отдельных популяций диких животных, ученые обработали данные о, по меньшей мере, 4000 видах позвоночных в течение последних трех десятилетий. С 1970 по 2012 год общая популяция позвоночных животных на планете сократилась на 58%.