Ученые обнаружили у домашних кошек накопления опасных химикатов

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Environmental Science & Technology.

Предыдущие исследования показали, что у кошек с гипертиреозом (гиперфункцией щитовидной железы) в крови повышено содержание бромированных замедлителей горения. В новом исследовании ученые выяснили, что этот химикат попадает в организм кошки с пылью, которую та вдыхает с воздухом. А в пыль микрочастицы химиката попадают из компьютеров, тканей, мебели, где используются средства для замедления распространения огня в случае возгорания.

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Результаты исследования представляют особую важность, потому что маленькие дети, обычно тянущие в рот все подряд, скорее всего, подвергаются влиянию химикатов в том же объеме, что и кошки. Бромированные замедлители горения нарушают работу эндокринной системы, и их воздействие на детский организм может привести к серьезным заболеваниям в будущем.