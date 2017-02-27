Половина биологических видов может исчезнуть с лица Земли к концу столетия - ученые

Уже сейчас на Земле на грани вымирания находится каждый пятый биологический вид, к концу столетия их число увеличится до половины, если не будут приняты срочные меры. Этот сценарий будут обсуждать ведущие биологи, экологи и экономисты в понедельник в Ватикане на конференции по вопросам ичезновения видов под эгидой Папской Академии наук, пишет The Guardian. Задача ученых - определить социальные и экономические меры, необходимые для сохранения биосферы планеты.

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"Живая ткань мира ускользает сквозь пальцы, без нашей заботы", - говорят организаторы конференции.

Под угрозой вымирания оказались тигры и носороги. Но кроме них с лица земли могут пропасть другие, менее известные ненаучным кругам формы жизни, предупреждают ученые.

"Богатые западные страны выкачивают ресурсы планеты и разрушают экосистемы. Мы хотим построить магистраль через Серенгети, чтобы добыть больше редких минералов для наших сотовых. Мы вылавливаем рыбу из морей, разрушаем коралловые рифы, выбрасываем атмосферу СО2. Мы стали причиной глобального вымирания. Вопрос в том, как мы можем это остановить?" – говорит биолог из Стэнфордского университета Пол Эрлих, выступающий за регулирование рождаемости, чье участие в конференции вызвало протесты многих католиков.