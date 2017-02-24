В Мюнхенском зоопарке впервые вывели на прогулку маленького белого медвежонка (фоторепортаж)
16:44, 24 февраля 2017Спасение видов
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Детеныш полярного медведя, который родился 14 недель назад, вел себя довольно активно.
В Мюнхенском зоопарке впервые вывели на уличную прогулку 14-недельного белого медвежонка. Фото с прогулки опубликованы в фотосервисе Reuters.
Малыш лакомился традиционным немецким брецелем, играл с мячиком и держался рядом с матерью.
Как сообщал УНИАН, также прошлой осенью белый медвежонок родился в Берлинском зоопарке. Ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку только через два месяца после его рождения.
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