В Мюнхенском зоопарке впервые вывели на прогулку маленького белого медвежонка (фоторепортаж)

В Мюнхенском зоопарке впервые вывели на уличную прогулку 14-недельного белого медвежонка. Фото с прогулки опубликованы в фотосервисе Reuters.

Малыш лакомился традиционным немецким брецелем, играл с мячиком и держался рядом с матерью.

Как сообщал УНИАН, также прошлой осенью белый медвежонок родился в Берлинском зоопарке. Ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку только через два месяца после его рождения.