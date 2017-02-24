Охотничий инстинкт победил: располневшие тигры из китайского заповедника поймали дрон (видео)

14:08, 24 февраля 2017
Спасение видов
802

Над животными, которые на зиму слишком потолстели, запускают беспилотник, чтобы они совсем не растеряли форму.

Гладкие тигры из китайского заповедника / Иллюстрация REUTERS

Как рассказывается в сюжете ТСН, животные, которые живут в центре сибирських тигров в китайской провинции Хэйлунцзян, на зиму набрали вес. И чтобы они совсем не растеряли форму, над ними запускают коптер, чтобы заставить больших кошек побегать.

Один такой полет закончился не так, как рассчитывали смотрители - очевидно, охотничий инстинкт победил и тигры таки смогли догнать дрон.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2017 года в сети Интернет разлетелись фото располневших сибирских тигров, которые содержатся в одном из китайских заповедников. Лишний вес мешал им прыгать и развлекаться, поэтому, они только переваливались с боку на бок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#беспилотник#тигр