Исследователи открыли в Африке новый вид приматов
19:37, 23 февраля 2017Спасение видов
735
Исследователи открыли в Африке новый вид приматов — ангольского карликового галаго из семейства галаговых. Его главная отличительная черта – звуки, которые он издает: нарастающий стрекот, за которым следует щебетание.
Всего было обнаружено 36 особей / Elena Bersacola
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал American Journal of Physical Anthropology.
Читайте такжеВ Центральной Америке нашли новый вид акул (фото)
Всего было обнаружено 36 особей. Пока ученые довольно мало знают об их образе жизни и питании. Галаго живут в неохраняемой зоне, леса, в которых они обитают, находятся под угрозой. Ангола активно занимается лесозаготовками, так что среда обитания галаго может и вовсе исчезнуть.
Это пятый вид приматов, открытый на территории Африки с 2000 года. Исследователи убеждены, что на материке еще много неизвестных видов. Дикие животные в Анголе изучены мало – в частности, из-за гражданской войны, которая шла тут с 1970 по 2002 год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter