Исследователи открыли в Африке новый вид приматов

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал American Journal of Physical Anthropology.

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Всего было обнаружено 36 особей. Пока ученые довольно мало знают об их образе жизни и питании. Галаго живут в неохраняемой зоне, леса, в которых они обитают, находятся под угрозой. Ангола активно занимается лесозаготовками, так что среда обитания галаго может и вовсе исчезнуть.

Это пятый вид приматов, открытый на территории Африки с 2000 года. Исследователи убеждены, что на материке еще много неизвестных видов. Дикие животные в Анголе изучены мало – в частности, из-за гражданской войны, которая шла тут с 1970 по 2002 год.