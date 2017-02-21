Киевсовет поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города

Комиссия по вопросам ЖКХ поддержала петицию с просьбой признать бездомных кошек частью городской экосистемы и предоставить им необходимую защиту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

На комиссии по вопросам ЖКХ депутаты также заслушали альтернативную точку зрения жителей Днепровского района. Представители нескольких домовых кооперативов против, чтобы бездомные животные беспрепятственно проживали на крышах и в подвалах, ведь они могут быть носителями ряда опасных болезней и провоцировать аллергические реакции.

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"Мы живем в большом городе. Кто-то выступает за, кто-то против. Нам нужно всегда искать компромиссы и находить решения, которые бы устраивали обе стороны... Поэтому профильные комиссии должны рассмотреть обращение о признании котов частью экосистемы Киева и наметить план действий", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержала электронное обращение и поручила исполнительному органу Киевсовета (КГГА) разработать целостную программу реализации петиции.

Представить ее должны уже через месяц. Также свое заключение должны предоставить специалистам по соблюдению санитарных норм.