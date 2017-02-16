Волонтеры двое суток уговаривали медведицу выйти из клетки навстречу новой жизни (видео)

Как сообщает ТСН, косолапую по имени Ляля волонтеры уговаривали выйти из клетки, чтобы наконец отправить ее в реабилитационный центр "Синевир". Медведица осталась одинокой жительницей закрытой зоозоны, что не соответствовало нормам содержания диких животных.