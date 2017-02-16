Волонтеры двое суток уговаривали медведицу выйти из клетки навстречу новой жизни (видео)

20:32, 16 февраля 2017
Спасение видов
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Животное не сразу смогло покинуть привычную для нее среду.

Волонтеры двое суток уговаривали медведицу выйти из клетки навстречу новой жизни / Кадр из видео ТСН

Как сообщает ТСН, косолапую по имени Ляля волонтеры уговаривали выйти из клетки, чтобы наконец отправить ее в реабилитационный центр "Синевир". Медведица осталась одинокой жительницей закрытой зоозоны, что не соответствовало нормам содержания диких животных.

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