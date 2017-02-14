Чувствуют себя как дома: в центре Днепра поселились два десятка ушастых сов (видео)

18:48, 14 февраля 2017
Спасение видов
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В центре Днепра поселились два десятка ушастых сов.

В центре Днепра поселились два десятка ушастых сов / ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Орнитологи удивлены: говорят, обычно эти птицы живут в лесу. Почему "совиная компания" решила поселиться в большом городе, неизвестно. Но рядом с людьми птицы чувствуют себя, как дома. Птицы поселились неподалеку от детского сада.

Горожане же к дереву ходят на экскурсии и рассматривают птиц в бинокли

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Теги: #Днепр#совы