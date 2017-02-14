Чувствуют себя как дома: в центре Днепра поселились два десятка ушастых сов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСезон спасения лебедей: на этот раз молодую обессиленную птицу спасли на Ивано-Франковщине (фоторепортаж)

Орнитологи удивлены: говорят, обычно эти птицы живут в лесу. Почему "совиная компания" решила поселиться в большом городе, неизвестно. Но рядом с людьми птицы чувствуют себя, как дома. Птицы поселились неподалеку от детского сада.

Горожане же к дереву ходят на экскурсии и рассматривают птиц в бинокли.