Ученые назвали число пострадавших от деятельности человека видов животных

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Специалисты обнаружили, что в настоящее время имеются серьезные основания для того, чтобы считать, что 47 процентов наземных нелетающих видов млекопитающих (из 873 исчезающих) и 23,4 процента птиц (из 1272 исчезающих представителей) уже пострадали от глобального изменения климата.

Большинство из этих видов животных обитают в Европе и Северной Америке — именно по этим территориям экологам удалось собрать достаточную для анализа информацию.

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К своим выводам ученые пришли, проведя метаобзор имеющейся литературы о связи между снижением биоразнообразия и глобального потепления. Эти материалы специалисты дополнили моделированием связи между различными характеристиками животных (например, массой тела) и внешними факторами (в частности, окружающей температурой).

Специалисты призывают политиков и бизнес обратить внимание на проблемы биоразнообразия и принять необходимые меры для предупреждения его снижения.