В Новой Зеландии ограничили вход на пляж из-за опасений взрывов более 700 мертвых дельфинов (фото, видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на новозеландский портал Stuff.

Вход на пляж был запрещен из-за опасений спонтанных взрывов более 700 туш. Они происходят из-за накопления газов в процессе разложения.

«Они распухают из-за действия бактерии в желудке, кишечнику становится тесно внутри туши, и из-за этого животное взрывается», - рассказал Эндрю Ламасон, представитель департамента охраны природы.

С утра специалисты занимаются откачиванием газов из туш с помощью специальных огромных игл. Иногда взрывы все же происходят, но серьезного вреда не наносят - работника лишь слегка окатывает разлагающейся плотью.

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Власти также рассматривают возможность оградить мертвых дельфинов забором, чтобы их не смыло в море и не унесло на близлежащие пляжи. Пока не решено, что будет с тушами после того, как их обезопасят. Скорее всего, их вывезут в закрытую от людей зону, где закопают и оставят разлагаться.