Крупнейшее в мире массовое самоубийство: в Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов (фото, видео)
На берег Южного острова Новой Зеландии выбросились более 400 китов, около 300 из них погибли.
На берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 китов пилотов. Около 70% выбросившихся на берег китов погибли до прибытия спасателей, передает ВВС.
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На данный момент сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся китов. Животные находятся в критическом состоянии. По словам регионального руководителя департамента охраны природы Эндрю Ламасона, их трудно спасти, поскольку на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть.
При этом отмечается, что произошедшее стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений.
Напомним, 12 января власти индийского штата Тамил Наду сообщили о гибели 20 короткоплавниковых гринд, выбросившихся на один из пляжей штата в ночь на вторник.
Hundreds of whales die after becoming stranded on a beach in New Zealand. Locals rush to rescue the survivors. pic.twitter.com/dVzkP9J8HR— AJ+ (@ajplus) February 10, 2017